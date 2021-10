Yiyang đã debut nhưng 'flop' thảm, đâu là lý do khiến cô nàng bị loại khỏi aespa?

Sau khi rời SM, Yiyang đã trở về quê nhà Trung Quốc và quyết định gây dựng sự nghiệp tại làng giải trí Hoa Ngữ. Trải qua quãng thời gian im lắng, cô nàng đã đặt bút ký hợp đồng với công ty L.TAO Entertainment của Hoàng Tử Thao. Những tưởng Yiyang sẽ gia nhập nhóm nhạc nữ mới của công ty, nhưng không, nữ trainee đã ghi danh tham gia show sống còn "The Next Top Bang" do 2 tiền bối là Victoria f(x) và Ngô Diệc Phàm làm ban giám khảo. Với 4 năm rèn giũa tại SM Entertainment, khán giả đã rất kỳ vọng vào tài năng của Yiyang, nhưng đổi lại là sự thất vọng.

Về kỹ năng hát, rõ ràng cô nàng không phải một vocal khủng. Chất giọng của Yiyang khá mỏng và trong, khó lên nốt cao và chỉ phù hợp với vị trí hát phụ. Tương tự, kỹ năng nhảy của nữ trainee cũng không có gì quá đặc sắc và ấn tượng. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của cô nàng nằm ở thần thái và nhiệt huyết khi biểu diễn. Khi thể hiện vũ đạo freestyle, Yiyang bộc lộ nhiều mặt hạn chế như biểu cảm cứng đờ, ánh mắt thiếu độ sáng, vũ đạo không có "lửa". Thậm chí, một số bình luận khắt khe còn cho rằng cô nàng không hề giống trainee của một công ty nổi tiếng.