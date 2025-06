Yêu trai trẻ qua ứng dụng hẹn hò, bị lừa tình lừa tiền cũng là lúc cay đắng biết mình có thai

My đã trải qua những ngày dài trong hoang mang và tuyệt vọng. My không biết phải làm gì, không biết có nên giữ lại đứa bé hay không. Một phần trong My muốn từ bỏ tất cả,phần còn lại nói rằng đứa trẻ này vô tội, nó không đáng phải chịu đựng những sai lầm của người lớn. Cuối cùng My quyết định giữ lại con.

My suy sụptự trách mình ngu ngốc và mù quáng. Làm sao My có thể tin tưởng một người như vậy? Làm sao My lại để anh ta bước vào cuộc đời mình và cướp đi mọi thứ? Nhưng rồi, cú sốc thực sự ập đến khi My phát hiện mình mang thai. Kết quả của mối quan hệ đầy đau thương.

Những tháng ngày mang thai không hề dễ dàng. My phải đối mặt với sự phán xét của mọi người, với ánh mắt tò mò và những lời bàn tán sau lưng. Gia đình My sau khi biết chuyện đã rất giận dữ nhưng rồi cũng dần chấp nhận.

My học cách buông bỏ quá khứ và tập trung vào tương lai. My bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé, từ quần áo, đồ chơi, đến việc tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Mỗi lần cảm nhận được những cú đạp nhẹ trong bụng My lại cảm thấy có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mình. Đứa bé này, với My không chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà còn là cơ hội để My bắt đầu lại.

Ngày con chào đời, My khóc rất nhiều. Không phải vì đau đớn mà vì hạnh phúc. Khi nhìn thấy con My nhận ra dù cuộc đời có tàn nhẫn đến đâu, thì vẫn có những điều đẹp đẽ tồn tại. Đứa trẻ này là minh chứng cho sự kiên cường của My là lý do để My tiếp tục sống và yêu thương.

Giờ đây, khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, My không còn cảm thấy hận thù hay cay đắng. Người đàn ông kia đã lấy đi nhiều thứ, nhưng anh ta cũng vô tình trao cho tôi món quà quý giá nhất. My không biết anh ta ở đâu, sống ra sao và cũng không muốn tìm hiểu. Điều quan trọng nhất là My đã vượt qua tất cả và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc đời mình.