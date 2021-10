Đã gần 2 năm kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện và làm xáo trộn cả thế giới. Hiện tại, sau khi được tiêm vắc xin, nhiều người trở nên thoải mái, ít cảnh giác nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh.



Mặc dù vắc xin Covid-19 bảo vệ cho người được tiêm nhưng không ngăn chặn khả năng nhiễm bệnh. Tác dụng chính của vắc xin là bảo vệ chúng ta khỏi trở nặng, giảm nhập viện và tử vong.

Ảnh minh họa: Mcknights

Hiện tại, nếu nhiễm Covid-19, những người được tiêm chủng thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đến trung bình. Trong một số trường hợp nhất định, do độ tuổi, bệnh nền, người bệnh có thể phải chống chọi vất vả với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các ca như vậy không nhiều.



Vẫn phải cảnh giác dù đã tiêm phòng



Nếu đã chủng ngừa, bạn khó bị bệnh nặng do Covid-19 gây ra, tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhiễm virus. Các biến thể mới xuất hiện, đặc biệt là Delta, đã đặt ra những thách thức lớn đối với vắc xin Covid-19, cản trở khả năng miễn dịch đạt mức tối đa.



Như vậy, dù đã tiêm chủng đầy đủ, mọi người vẫn phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.



Các yếu tố khiến bạn bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm phòng



Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở người đã tiêm vắc xin. Lý do chính là các biến thể mới có khả năng lây truyền cao và tránh được khả năng miễn dịch do vắc xin tạo ra. Vắc xin Covid-19 được phát triển dựa trên chủng virus ban đầu nên các biến thể mới có thể né tránh kháng thể do vắc xin cung cấp.



Hệ miễn dịch của một người cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có khả năng miễn dịch suy giảm dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 hơn. Các kháng thể họ nhận được từ vắc xin suy yếu nhanh hơn theo thời gian. Đó là lý do nhiều quốc gia thảo luận về nhu cầu tiêm nhắc lại.



Ngoài hai yếu tố quan trọng trên, loại vắc xin và thời gian kể từ khi bạn tiêm cũng ảnh hưởng đến khả năng mắc Covid-19 sau khi chủng ngừa.



Một phát hiện gần đây cho thấy người nghiện thuốc lá, rượu, ma túy dễ bị Covid-19 hơn.



Điều cần làm để đảm bảo an toàn



Ngoài việc đề cao cảnh giác, bạn cần tiêm vắc xin, đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người. Thêm vào đó, bạn cần tránh xa mọi hình thức lạm dụng chất gây nghiện.