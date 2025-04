Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gene chúng mình

Ở bề nổi, điều đó thể hiện ở sắc cờ đỏ sao vàng huy hoàng trên phố, ở các khu dân cư, công sở, trên mạng xã hội và vô số sản phẩm tiêu dùng; là việc những bài hát yêu nước trở thành tiết mục được tìm kiếm, được xem và nghe nhiều nhất, được làm nền nhạc cho những điệu nhảy trở thành xu hướng giới trẻ; là khi lời kêu gọi chung tay làm sạch đường phố trở nên hiệu quả hơn vì gắn với khẩu hiệu “yêu môi trường là yêu nước”…

Ở bề sâu hơn, chúng ta thấy lòng yêu nước tạo ra sự đồng cảm lớn trong toàn xã hội, thể hiện ở những điều rất giản dị. Giữa vô số người và xe dọc đường thiên lý, người dân địa phương nhận ra những đồng bào đang vượt hàng nghìn cây số vào TP.HCM dự đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất như một chuyến hành hương. Họ theo dõi những chuyến đi này qua mạng xã hội, nhận ra nhau qua biểu tượng quốc kỳ và giúp nhau hết lòng trong hành trình.

Có rất nhiều người hành hương như thế mà đích đến là lễ diễu binh ở TP.HCM. Chàng trai 24 tuổi Đào Quang Hà quê Thái Bình đạp xe từ Hà Nội với lá cờ tổ quốc trên giỏ xe. Cựu chiến binh 76 tuổi Trần Văn Thanh rong ruổi 1.300km từ Nghệ An trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nguyễn Viết Quân, chàng thanh niên khuyết tật do bại não, cũng dành một tháng cho hành trình từ Nghệ An trên chiếc xe ba bánh, khỏe thì đi, mệt thì nghỉ…