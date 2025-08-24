Yêu nước không dừng ở tiếng hô vang, mà ở con đường ta để lại sau lưng

Hà Nội những ngày cuối tháng Tám khoác lên mình một diện mạo khác. Từ tờ mờ sáng, dòng người đã đổ về Quảng trường Ba Đình và những tuyến phố quanh khu vực trung tâm, ai cũng háo hức chờ đợi những buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho lễ kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh.

Cách đây 2 ngày, buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình diễn ra. Dọc các vỉa hè, người đứng ken đặc, tay ai cũng cầm cờ đỏ sao vàng. Có em nhỏ được bố mẹ cho ngồi trên vai để nhìn rõ hơn, có cụ già tóc bạc phơ chống gậy mà ánh mắt vẫn rạng ngời khi tiếng kèn quân nhạc vang lên.

Các khối diễu binh, diễu hành hùng tráng trong buổi Tổng hợp luyện tối 21/8.

Đoàn quân nối bước thẳng hàng, tiếng giày rầm rập dội vào lòng đường, nhạc hành khúc cất lên rộn rã, quốc kỳ bay phấp phới trên cao. Khung cảnh ấy đẹp vô cùng. Nó không chỉ đơn thuần là một buổi Tổng hợp luyện, mà là một bức tranh của niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, một ký ức chung để mỗi người dân tự nhắc mình rằng: “Mình là người Việt Nam".