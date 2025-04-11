Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Vượt 3.000km để cưới mẹ đơn thân Việt

Tình yêu chân thành đã đến với chị Phùng Thị Thu Trang (SN 1990, quê Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội) vào lúc khó ngờ nhất. Năm 2017, chị là mẹ đơn thân của cô con gái 1 tuổi, mang nợ vì thất bại trong kinh doanh.

Giữa lúc khó khăn, chị vô tình quen người đàn ông Ấn Độ hơn 16 tuổi. Sự nhiệt thành và ấm áp của anh đã giúp chị đi qua sóng gió cuộc đời. Người đó là Rajneesh Singh (SN 1974, kỹ sư công nghệ thông tin).

Cặp đôi hơn kém nhau 16 tuổi

Năm đó, chị Trang muốn trau dồi vốn tiếng Anh nên vào một ứng dụng để tìm người ngoại quốc trò chuyện. Người chị “quẹt trúng” là anh Rajneesh.

Ban đầu, họ chỉ trò chuyện về công việc. Chị Trang nhắn tin cho anh với sự e dè bởi vốn khá sợ đàn ông Ấn Độ. Tuy nhiên, trong một lần vô tình nhắc đến bé Sam - con gái riêng của chị, đôi bên bỗng tìm thấy cảm xúc chung. Anh Rajneesh yêu thích con trẻ nên muốn được che chở, bảo vệ cô bé.

“Anh ấy cảm nhận được ở tôi năng lượng tích cực - dù cuộc sống khó khăn nhưng không than vãn. Anh nói, anh thích tính cách đó ở phụ nữ”, chị Trang chia sẻ.

Sau 1 tháng trò chuyện qua mạng, anh Rajneesh vượt 3.000km về Việt Nam thăm mẹ con chị Trang. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, chị đã cảm nhận được người đàn ông này tử tế, chân thành. Cách anh đối xử nhẹ nhàng với bé Sam trong cả lời nói và hành động khiến chị rung động.