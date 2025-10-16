Yêu cầu ở đám hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo nói cô gác lại mọi việc, cố gắng sắp xếp lịch trình cá nhân để tham dự lễ ăn hỏi của người chị thân thiết. Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà giữ mối quan hệ thân thiết. Á hậu cho rằng bí quyết để giữ gìn tình bạn là luôn thấu hiểu, nhường nhịn nhau.

Hoa hậu Kiều Duy, người đẹp Tú Quỳnh cũng dành nhiều lời chúc cho cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.

Buổi lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương diễn ra trong không gian được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo. Đỗ Thị Hà không giấu được sự xúc động khi lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ. Cô cũng bật khóc khi được dàn phù dâu chúc phúc. Khoảnh khắc cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức dâng trà tới người thân hai bên gây xúc động.

Trong quá trình chuẩn bị cho đám hỏi, Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương - thống nhất ý kiến về buổi lễ nhẹ nhàng, tinh tế. Dù bận rộn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô cảm thấy nhiều năng lượng, không mệt mỏi, căng thẳng.