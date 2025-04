Yêu cầu Facebook, TikTok gỡ sạch quảng cáo 84 loại sữa giả tại Việt Nam

Từ ngày 26/4, căn cứ danh sách 84 sản phẩm sữa do Bộ Công an và Bộ Y tế công bố thu hồi và khuyến cáo không sử dụng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) ra công văn số 907/PTTH&TTĐT gửi nền tảng mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới cung cấp dịch vụ tại Việt Nam như Meta (Facebook, Instagram), Google, TikTok và công văn số 908/PTTH&TTĐT gửi trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước yêu cầu rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan sản phẩm nói trên.

"Các trang thông tin điện tử, mạng xã hội triển khai ngay biện pháp kỹ thuật, nhân sự để rà quét, phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo có nội dung liên quan đến 84 sản phẩm sữa thuộc danh sách bị thu hồi và khuyến cáo không sử dụng của Bộ Công an, Bộ Y tế trên nền tảng, ứng dụng do đơn vị mình cung cấp, quản lý.Chủ động cập nhật danh sách các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi hoặc khuyến cáo không sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền để rà quét, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời nội dung quảng cáo liên quan", công văn nêu rõ.