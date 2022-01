Yêu cầu đưa chi phí test nhanh Covid-19 vào giá vé máy bay quốc tế

Your browser does not support the audio element.

Thông tin trên được nêu trong văn bản Cục Hàng không Việt Nam gửi Cảng vụ hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng hàng không hướng dẫn việc thu giá test nhanh tại các cảng hàng không Việt Nam đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 16.