Yêu 'bé' 16 tuổi, Hoài Lâm thay đổi diện mạo mới coóng chuẩn GenZ

Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước kia, nhưng thi thoảng khán giả vẫn thấy Hoài Lâm ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc với bối cảnh đơn giản, mộc mạc nhưng giọng hát của nam ca sĩ mới chính là điều giữ chân khán giả ở lại với Hoài Lâm đến tận bây giờ.

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ "đánh úp" khán giả khi bất ngờ xuất hiện tại một điểm biểu diễn âm nhạc được netizen ghi lại và lan truyền vô cùng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, trong lần tái xuất sân khấu này thì Hoài Lâm đã chọn ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta - một ca khúc với tiết tấu sôi động. Với giọng hát chắc khỏe miễn bàn, cùng khả năng trình diễn vốn có, Hoài Lâm dễ dàng khuấy động sân khấu.