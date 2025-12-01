Yến Nhi yêu cầu xóa video kêu gọi bình chọn

Trong buổi trò chuyện, Yến Nhi cho biết cô đã xin phép ban tổ chức Miss Grand International xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote.

Tối 11/10, Hoa hậu Yến Nhi lần đầu xuất hiện trở lại trên livestream sau loạt ồn ào ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Đồng hành cùng cô trong buổi livestream là người đẹp Armenia - bạn thân của Yến Nhi ở cuộc thi năm nay.

"Tôi đã quay một video nói bằng tiếng Việt để kêu gọi lượt bình chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin phép xóa đoạn video đó. Tôi có trình bày với ban tổ chức về tình hình bão lũ tại Việt Nam. Trên trang cá nhân tôi cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão ở Thái Nguyên. Do đó, tôi muốn ban tổ chức xóa clip kêu gọi bình chọn của mình. Tôi vẫn ổn, các bạn đừng lo", cô nói.

Trước đó, Yến Nhi và 76 thí sinh đã cùng quay một video để kêu gọi khán giả quê nhà bình chọn cho mình ở hạng mục Miss Popular Vote. Đây là hạng mục bình chọn tính phí và để giành giải nhất, khán giả phải chi khá nhiều tiền cho đại diện của quốc gia mình có thể chiến thắng.

Miss Popular Vote được xem là giải bình chọn quan trọng nhất ở Miss Grand vì người chiến thắng giành cơ hội vào thẳng top 10 trong chung kết. Năm 2019, Kiều Loan là đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải thưởng này.