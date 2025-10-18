Yến Nhi trượt top 20 Miss Grand International 2025

Chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 18/10 tại Thái Lan, quy tụ 76 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay cuộc thi trao thêm cơ hội cho thêm 2 thí sinh - đồng nghĩa với việc có top 22. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không thể lọt top 20.

Năm ngoái, Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam cũng không may khi "trắng tay" tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang mùa giải năm 2021.