Yến Nhi trượt top 20 Miss Grand International 2025

Chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 18/10 tại Thái Lan, quy tụ 76 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay cuộc thi trao thêm cơ hội cho thêm 2 thí sinh - đồng nghĩa với việc có top 22. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không thể lọt top 20.
Năm ngoái, Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam cũng không may khi "trắng tay" tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang mùa giải năm 2021.
Sau đêm bán kết hôm 15/10, Nguyễn Thị Yến Nhi được kỳ vọng mang về thành tích tốt cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Tại cuộc thi, Yến Nhi có mặt trong top 20 phần thi áo tắm và top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year”.
Top 20 Miss Grand International 2025 lộ diện gồm: Brazil, Thái Lan, Philippines, Ghana, Nhật Bản, Anh, Guatemala, Dominican Republic, Cộng hoà Séc, Matini, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Tanzania, Mexico, Venezuela, Bỉ và Tây Ban Nha. Năm nay cuộc thi đặc cách thêm 2 thí sinh gồm Mỹ và Ecuador, nâng tổng số lên top 22.
Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi rất tiếc khi không có tên trong danh sách.
Ở phần thi trang phục dân tộc, màn trình diễn của Yến Nhi cũng thu hút hơn 38 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những tiết mục được quan tâm nhất.
Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.