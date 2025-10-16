Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

Yến Nhi nóng bỏng, đại diện Nhật Bản ngã nhào trên sân khấu

Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Yến Nhi cùng các thí sinh Miss Grand International 2025 trải qua hai phần thi: Trình diễn bikini và Trang phục dạ hội.

Trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, lấy cảm hứng từ công nghệ AI, 77 thí sinh mở màn bằng màn trình diễn áo tắm đầy năng lượng. Trong phần thi này, Yến Nhi mặc thiết kế cut-out táo bạo, khoét hông cao, làm nổi bật chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Mở đầu phần thi, Yến Nhi tạo dáng quay lưng về phía khán giả. Khi được gọi tên, cô xoay người, hất tóc, tự tin bước vào đường băng. Khi catwalk đến giữa sàn runway, Yến Nhi tạo điểm nhấn bằng những động tác nhún nhảy theo nhạc. Màn trình diễn của thí sinh Việt Nam được khen tràn đầy năng lượng, khoe đường cong nóng bỏng.