Yến Nhi múa rồng, thí sinh Miss Grand International 2025 nhào lộn 7 vòng gây sốc

Tối 13/10, đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), quy tụ 77 thí sinh trong những thiết kế độc đáo, tôn vinh bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh mái đình bên hồ, nơi lưu giữ những câu chuyện dân gian, mang thông điệp gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.

Đại diện Việt Nam trong thiết kế "Thăng Long Hội".

Dù thiết kế khá cồng kềnh, Yến Nhi vẫn tự tin trình diễn, xoay nhiều vòng trên sân khấu và thể hiện màn múa rồng ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Yến Nhi múa rồng trên sân khấu: