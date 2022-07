Yeah1 tăng trưởng trở lại sau 6 tháng đầu năm nay

Lợi nhuận sau thuế của Yeah1 có chiều hướng cải thiện mạnh đạt hơn 8 tỷ đồng, so với cùng kì năm trước lỗ 196,7 tỷ đồng và đạt xấp xỉ 33% so với kế hoạch. Chi phí hoạt động trong nửa năm đầu duy trì ở mức 37,1 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.