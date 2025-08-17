Yamal tỏa sáng, Barca thắng đậm trong ngày ra quân La Liga

Dù đã chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Mallorca vẫn tiếp tục chọn lối chơi thô bạo với đội khách. Phút 36, từ tình huống tranh chấp bóng bổng, Vedat Muriqui đá vào mặt thủ môn Joan Garcia khiến anh nằm sân trong đau đớn. Lúc đầu, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông đã ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

Việc để mất hai người cùng bị dẫn trước hai bàn khiến Mallorca chịu sức ép rất lớn từ Barca trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Dù vậy, Barca không thể tận dụng các cơ hội để gia tăng tỉ số khi các cơ hội đều trôi qua đáng tiếc.

Mãi đến phút 90+4, Barca mới có bàn thắng ấn định tỉ số. Lamine Yamal có pha độc diễn ấn tượng qua 3 cầu thủ đội chủ nhà trước tung cứa lòng thương hiệu từ khoảng cách 17m, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Tiền đạo 18 tuổi đã có màn khởi đầu mùa giải mới thuận lợi với một bàn thắng và một kiến tạo, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Với chiến thắng 3-0 trong trận ra quân, Barca tạm thời vươn lên dẫn đầu La Liga với ba điểm và hiệu số +3. Rayo Vallecano và Villarreal xếp ngay sau với hiệu số cùng là +2. Đến rạng sáng ngày 20-8, đại kình địch của Barca là Real Madrid mới ra quân trong trận đấu muộn nhất vòng 1 La Liga.