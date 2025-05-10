Yamal bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha

Cầu thủ 18 tuổi Yamal được xem là viên ngọc quý của bóng đáTây Ban Nha, sẽ phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần sau khi tình trạng tái phát trong trận thua 1-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League giữa tuần qua. Đây là một cú sốc lớn bởi Yamal vừa mới tái xuất sau quãng thời gian dài dưỡng thương, và sự trở lại đó lại kết thúc quá sớm.

Theo thông báo chính thức từ Barcelona, Yamal đã cảm thấy đau trở lại sau trận đấu với PSG. Đội bóng xứ Catalonia khẳng định họ sẽ không mạo hiểm với viên ngọc sáng giá này, đồng thời lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với việc cầu thủ trẻ bị triệu tập vào tuyển quốc gia khi chưa hoàn toàn bình phục. HLV Hansi Flick cho rằng việc để Yamal thi đấu quá sớm ở những trận cầu mang tính quyết định cho tuyển Tây Ban Nha có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, và thực tế đã cho thấy rõ điều đó.

Phía đội tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng đưa ra phản hồi. Luis de la Fuente, thuyền trưởng của La Roja, trong buổi họp báo công bố đội hình, đã khẳng định ông không hề mâu thuẫn với Flick. Theo ông, rủi ro là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá, và nếu một cầu thủ có thể ra sân cho CLB, họ cũng có thể ra sân cho đội tuyển quốc gia.