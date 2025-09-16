Yamaha YZR-M1 V-four ra mắt, mở ra chương mới cho MotoGP

Yamaha vừa chính thức giới thiệu nguyên mẫu xe đua Yamaha YZR-M1 V-four mùa giải 2026, dự kiến sẽ có màn xuất hiện đầu tiên vào cuối tuần này tại chặng San Marino Grand Prix trên đường đua Misano (Ý). Hãng kỳ vọng mẫu xe mới sẽ giúp đội Monster Energy Yamaha Racing lấy lại phong độ sau bốn năm thi đấu thiếu ổn định ở MotoGP.

Đây là lần đầu tiên Yamaha áp dụng cấu hình động cơ V4 cho YZR-M1 tại MotoGP, sau hàng chục năm trung thành với động cơ I4 (4 xi-lanh thẳng hàng). Động thái này cho thấy quyết tâm của Yamaha trong việc cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Ducati. Ducati đã thống trị MotoGP 6 năm qua với dòng Ducati Desmosedici trang bị động cơ V4; trong khi đó, lần gần nhất Yamaha đoạt chức vô địch là vào năm 2021 cùng tay đua Fabio Quartararo.

Tại chặng Misano, chiếc YZR-M1 V-four mới sẽ do tay đua Augusto Fernandez, đồng đội của Quartararo, trực tiếp cầm lái. Tuy nhiên, Yamaha chưa xác nhận liệu mẫu V4 này sẽ thi đấu trọn mùa 2026 hay vẫn song song với mẫu I4 hiện tại, chỉ khẳng định “sẽ chọn mẫu nào mang lại thành tích tốt hơn.”

Ông Paolo Pavesio - Giám đốc điều hành Yamaha cho biết quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi mẫu xe mới ra mắt thi đấu chính thức. Nếu được chọn, YZR-M1 V-four sẽ phải đối đầu gay gắt với những cỗ máy hàng đầu như Ducati Desmosedici (phát triển từ năm 2001), KTM RC16 và Aprilia RS-GP (cùng ra mắt từ năm 2016).