Yamaha YZR-M1 V-Four 2025 ra mắt tại Malaysia: Bước ngoặt mới cho MotoGP

Ra mắt và thử nghiệm tại Sepang

Lần đầu tiên được giới thiệu với thế giới trước thềm Giải đua xe Công thức 1 San Marino vào tháng 9/2025, Yamaha YZR-M1 V-Four 2025 sẽ được tay đua Augusto Fernandez cầm lái trong chặng đua MotoGP. Buổi thử nghiệm diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, có mưa nhưng vẫn đánh dấu lần đầu tiên Yamaha mang động cơ V-4 lên đường đua MotoGP.

Fernández hoàn thành 15 vòng chạy, nhưng gặp sự cố té ngã ở khúc cua 9 và đạt thành tích tốt nhất là 1’59.974, chậm hơn khoảng 2,4 giây so với người dẫn đầu.

Việc Yamaha chuyển sang cấu hình động cơ V-4 đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên sử dụng động cơ inline-4 đã kéo dài nhiều năm trong MotoGP. Mục tiêu là tạo một nền tảng mới từ đầu với khung gầm, điện tử và bố trí mới nhằm cạnh tranh tốt hơn trong mùa giải 2026.

Sự xuất hiện sớm tại Malaysia cho phép Yamaha thu thập dữ liệu quan trọng ngay trước khi bước vào chiến dịch lớn hơn. Dữ liệu về độ bám, sự ổn định và phản ứng tại điều kiện thực tế là cực kỳ giá trị.