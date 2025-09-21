Yamaha NVX 2025 trình làng bản ABS & SP

So với bản tiêu chuẩn, Yamaha NVX 2025 ABS được bán với mức giá 11.998 RM trong khi phiên bản SP có giá cao hơn, ở mức 14.998 RM. Yamaha vẫn giữ lại bản tiêu chuẩn NVX 155 với giá khoảng 9.998 RM, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng.

Những nâng cấp nổi bật

Điểm nhấn của hai bản cao cấp là thiết kế dàn áo hoàn toàn mới, hệ thống đèn chiếu sáng tinh chỉnh và yên xe tạo cảm giác phân tầng rõ rệt hơn giữa người lái và người ngồi sau.

Yamaha NVX 2025

Về vận hành, NVX 2025 vẫn dùng động cơ BlueCore VVA 155 cc, cho công suất 15,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Bản SP gây chú ý khi được trang bị hộp số vô cấp điện tử Yamaha Electric CVT, cùng chế độ Turbo hay còn gọi là Y-Shift. Tính năng này cho phép người lái lựa chọn tỉ số truyền thấp hơn để tăng tốc mạnh mẽ khi leo dốc hoặc kiểm soát phanh động khi xuống dốc, với ba mức độ Low, Medium và High.

Yamaha cũng nâng cấp an toàn và tiện nghi trên NVX 2025. Phiên bản ABS có phanh chống bó cứng một kênh, trong khi bản SP nổi bật hơn với hệ thống kiểm soát lực kéo, hai chế độ lái Town và Sport, màn hình LCD màu ba giao diện hiển thị và khả năng kết nối Bluetooth thông qua ứng dụng Y-Connect.

Cả hai phiên bản đều có chiều cao yên 790 mm, lốp trước 110/80-14 và lốp sau 140/70-14, cùng trọng lượng dao động từ 127 kg đến 130 kg. Người dùng tại Malaysia có thể lựa chọn bốn màu sắc gồm Gunmetal Grey, Cyber Blue, Electric Yellow và Violet Rush.

Với những nâng cấp toàn diện, NVX 2025 không chỉ cải thiện trải nghiệm vận hành mà còn khẳng định vị thế của Yamaha trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp.