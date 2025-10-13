Yamaha hé lộ mẫu mô tô điện 3 bánh độc đáo

Theo kế hoạch, hãng xe Nhật Bản sẽ mang đến Triển lãm Japan Mobility Show 2025 mẫu Triceca phiên bản mới nhất. Đây là một mẫu xe 3 bánh điện mang dáng dấp kết hợp giữa Morgan 3-Wheeler cổ điển và Polaris Slingshot hiện đại.

Mẫu Tricera từng được Yamaha giới thiệu ở dạng concept cách đây ba năm, nhưng phiên bản mới nhất đã được tinh chỉnh đáng kể, hướng tới khả năng vận hành thực tế hơn. Dù vậy, hãng vẫn chưa xác nhận kế hoạch sản xuất hàng loạt cho mẫu xe độc đáo này.