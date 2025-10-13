Yak-130M 'lột xác' với tốc độ 1.100 km/h, radar AESA và tên lửa laser, thành ‘sát thủ’ hạ UAV từ 100km

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Nga vừa ‘lột xác’ Yak-130 thành phiên bản Yak-130M, một kiệt tác công nghệ hàng không với radar quét điện tử chủ động (AESA) và hệ thống ngắm bắn laser tiên tiến, biến chiếc máy bay huấn luyện quen thuộc thành chiến binh đa năng có thể bắn hạ UAV từ 100km và tấn công chính xác mục tiêu mặt đất 24/7. Nguyên mẫu đầu tiên đã sẵn sàng bay, hứa hẹn thay đổi cục diện thị trường xuất khẩu với giá ‘mềm’ và sức mạnh vượt trội.

Nguyên mẫu Yak-130M đầu tiên đã sẵn sàng bay thử nghiệm. Video: vkvideo.ru/topwar.ru

Nga đang chứng kiến một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực hàng không quân sự khi United Aircraft Corporation (UAC), thuộc Tập đoàn Rostec, chính thức hoàn tất nguyên mẫu đầu tiên của Yak-130M, phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng máy bay huấn luyện Yak-130.

Do Cục thiết kế Yakovlev phát triển tại Nhà máy hàng không Irkutsk, Yak-130M không chỉ giữ nguyên vai trò đào tạo phi công cho các tiêm kích thế hệ 4 và 5 như Su-35 hay Su-57, mà còn được ‘nâng tầm’ thành một nền tảng chiến đấu nhẹ thực thụ.

Với các công nghệ đột phá như radar BRLS-130R và tên lửa dẫn đường laser, chiếc máy bay này hứa hẹn trở thành ‘vũ khí đa năng’ cho các sứ mệnh chặn đánh UAV, tấn công chính xác và hỗ trợ không quân trong các xung đột cường độ thấp.

Yak-130M - máy bay huấn luyện hiện đại hóa có những hệ thống mới về avionics, động lực học (động cơ) và vũ khí. Ảnh: Rostec

Năng lực chiến đấu mới: Từ huấn luyện đến ‘sát thủ’ đa năng