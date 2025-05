'Yadang: The Snitch' - Phim tội phạm của diễn viên Kang Ha-neul gây sốt

Sau khi chính thức ra mắt tại Indonesia vào ngày 23/4 và Bắc Mỹ vào ngày 25/4, nhà phát hành Plus M Entertainment xác nhận rằng bộ phim sẽ tiếp tục công chiếu tại các thị trường mới gồm Việt Nam, Mông Cổ, Đài Loan, Úc, Vương quốc Anh và Thái Lan.

Thành công quốc tế của bộ phim nối tiếp chuỗi thắng lợi vang dội tại phòng vé Hàn Quốc. Tính từ ngày khởi chiếu 16/4, “Yadang: The Snitch” đã thu hút hơn 3 triệu lượt khán giả chỉ trong chưa đầy một tháng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025.

Diễn viên Kang Ha-neul phát biểu trong buổi họp báo ra mắt bộ phim "Yadang: The Snitch" tại một rạp chiếu phim ở Seoul, ngày 7 tháng 4. (Ảnh: Yonhap)

Sức hút của phim đến từ kịch bản được xây dựng chặt chẽ, nhiều cú twist bất ngờ cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên tên tuổi như Kang Ha-neul, Yoo Hae-jin và Park Hae-joon. Tỉ lệ hài lòng của khán giả luôn duy trì ở mức rất cao, với chỉ số Golden Egg của CGV đạt 97%, còn điểm đánh giá từ khán giả của Lotte Cinema là 9,4/10 trong tuần thứ hai công chiếu.

Tựa phim “Yadang” là tiếng lóng Hàn Quốc dùng để chỉ những người cung cấp thông tin về các đường dây buôn bán ma túy cho cảnh sát.

Lấy bối cảnh trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy của tội phạm ma túy, phim kể về hành trình đan xen giữa ba nhân vật chính: Lee Kang-su (Kang Ha-neul) – một yadang "nội gián", công tố viên đầy tham vọng Koo Kwan-hee (Yoo Hae-jin), và cảnh sát quyết liệt Oh Sang-jae (Park Hae-joon). Mỗi người mang một mục tiêu riêng, nhưng cuối cùng đều bị cuốn vào cuộc đối đầu căng thẳng với tổ chức tội phạm.

Khác với các phim tội phạm thường thấy, “Yadang: The Snitch” nổi bật khi khai thác sâu góc nhìn của người cung cấp tin mật, đồng thời đặt ra những câu hỏi về ranh giới đạo đức giữa niềm tin và sự phản bội.

Nhiều nhà phát hành quốc tế đã bày tỏ sự hứng thú đặc biệt với bộ phim. Well Go USA – đơn vị từng đưa các bom tấn Hàn Quốc như Train to Busan (2016) và Exhuma (2024) đến với khán giả Bắc Mỹ – đánh giá cao câu chuyện gay cấn và diễn xuất lôi cuốn của phim. Tại Việt Nam, Mockingbird Pictures – từng phát hành Exhuma – cũng tin tưởng rằng sức hút của phim và dàn diễn viên nổi bật sẽ chinh phục người xem Việt.

CJ ENM Hong Kong, đơn vị phân phối phim Hàn tại khu vực Đông Nam Á, nhận định rằng “Yadang: The Snitch” phù hợp với thị hiếu ngày càng cao của khán giả châu Á đối với các phim bom tấn Hàn Quốc.

Không chỉ gây sốt, bộ phim còn góp phần quan trọng vào sự phục hồi của ngành điện ảnh Hàn Quốc trong tháng 4. Theo báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố ngày thứ Sáu, doanh thu phòng vé trong tháng 4 đạt 36,1 tỷ won (khoảng 25,9 triệu USD) với 3,83 triệu lượt vé bán ra – tuy giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng vọt gần 130% so với tháng trước đó, sau ba tháng sụt giảm liên tiếp.

Trong đó, riêng “Yadang: The Snitch” đã mang về 1,84 triệu lượt xem trong tháng 4, trở thành yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi ấn tượng này.