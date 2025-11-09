Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín

Từ trên cao nhìn xuống, con đường nhựa liên xã nhỏ bé như dải lụa mềm vắt qua cánh đồng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ngày mùa ở Y Tý giữa núi rừng biên viễn tạo nên sức hút đặc biệt, khiến đông đảo du khách tìm về nơi đây mỗi dịp thu sang để chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Y Tý từ lâu đã được du khách biết đến như một vùng đất của mây, của núi rừng hoang sơ và hùng vĩ. Đặc biệt, mỗi độ thu về, sắc vàng của lúa chín phủ kín bản làng, hòa quyện cùng mây trắng bảng lảng, biến nơi đây thành “thiên đường mùa vàng” khiến bất cứ ai cũng say đắm.

Dù đường đến Y Tý còn nhiều dốc cao, khúc khuỷu, nhưng đó lại là hành trình thử thách hấp dẫn với những ai đam mê khám phá. Và phần thưởng cho sự nỗ lực ấy chính là khung cảnh mùa vàng tuyệt đẹp, lưu lại những trải nghiệm khó quên nơi vùng đất biên cương.

Con đường uốn lượn như dải lụa vắt qua cánh đồng mùa vàng.

Lúa chín tầng tầng lớp lớp, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng.

Mây trắng bảng lảng ôm lấy ruộng bậc thang Y Tý.