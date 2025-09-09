Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Cách đây ít ngày, tuyển Ý đánh bại Estonia 5-0 với cả năm bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai. Màn chạm trán "chủ nhà" Israel trên sân trung lập Debrescen ở Hungary lại là ví dụ điển hình nữa cho lối chơi cống hiến nữa của các học trò HLV Gattuso nhưng chất "điên" thực sự quá đáng sợ.



Bóng lăn được 16 phút, chủ nhà Israel bất ngờ được "tặng quà" bởi bàn đá phản của Manuel Locatelli. Vừa đá vừa lo lắng, tuyển Ý cũng phải đợi đến phút 40 mới có bàn gỡ hòa 1-1 của Moise Kean. Pha lập công này thắp lại hy vọng cho người Ý đồng thời khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở nửa sau trận đấu.

Moise Kean liên tục lập công cho tuyển Ý

Phút 52, chủ nhà Israel lần thứ nhì trong trận vươn lên dẫn bàn nhờ công của Dor Peretz. Dù vậy, tuyển Ý nhanh chóng lật ngược tình thế sau khi Moise Kean cân bằng tỉ số 2-2 chỉ sau đó hai phút rồi Matteo Politano ghi bàn ở phút 58 để đưa đội bóng Thiên thanh vượt lên dẫn trước lần đầu tiên trong trận.