Y tế Đồng Nai có bước phát triển dài bằng 5 năm trong 3 tháng qua

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của BV Phổi Trung ương được đặt tại BVĐK Thống Nhất Đồng Nai

- Qua đợt dịch này, các cơ sở y tế tại Đồng Nai đã được "nâng cấp" như thế nào, thưa ông?

Qua đợt dịch này, ngành y tế Đồng Nai đã phát triển nhanh hơn khoảng 05 năm, trong thời gian rất ngắn do trang thiết bị phục vụ y tế đã được tăng cường rất nhiều gồm xe cứu thương từ không có chiếc nào lên đến hơn mười chiếc xe, được cung cấp vài trăm máy thở, máy xét nghiệm được cung cấp thêm 5-6 máy Realtime-PCR.

Bên cạnh đó đội ngũ nhân lực y tế được cải thiện về chuyên môn lên đáng kể nhất là về hồi sức tích cực. Do vậy sau đợt dịch này ngành y tế Đồng Nai sẽ có bước tiến rõ rệt đặc biệt là trang thiết bị, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn của y bác sĩ.

- Xin cảm ơn ông!

