Y tá Ngọc 'Phố trong làng': Không phải tự dưng tôi mặc nội y

- Chị nói gì về những bức ảnh bikini, hở bạo của mình trên trang cá nhân?

Tôi không bị định kiến thời trang là phải kín cổng cao tường mới đẹp. Những hình nội y là do tôi đi chụp quảng cáo cho các bên thương hiệu chứ không phải tự dưng tôi mặc nội y. Tôi nghĩ mọi người hãy xem vào mục đích công việc chứ không phải vấn đề là độ thiếu vải đến đâu. Khi mục đích chính đáng thì thế nào cũng được. Một khi đi biển tôi thích mặc bikini, kể cả phim đang chiếu tôi không ngại về những hình ảnh đó. Nhưng khi xác định đã vào một phim tôi cũng rất để ý để hướng hình ảnh của mình sát với nhân vật. Các dự án quảng cáo đi ngược lại với hình tượng nhân vật mình đang theo đuổi tôi đều huỷ. Tôi nghĩ đấy là điều tôn trọng mà tôi dành cho dự án của mình.

- Người ta vẫn thường nói thế giới nghệ thuật đầy cạm bẫy. Trẻ đẹp như chị, liệu có sợ?

Nghề nào cũng có hai mặt, tùy vào tính của mỗi người. Có khi “nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”. Nơi an toàn khiến mọi người chủ quan không nghi ngờ nhiều, còn nơi mặc định nhiều cạm bẫy không an toàn mọi người lại thường tránh xa, đôi khi không có gì. Tôi nghĩ mọi người nên có góc nhìn mới đa chiều hơn, đừng nên định kiến.

- Dự định sắp tới của chị là gì?

Gần như tôi từ chối hết những kế hoạch phim để tập trung cho vai Ngọc. Tôi vẫn muốn mình làm việc chuyên nghiệp nhất, đầu tư cảm xúc cho phim, cho một vai diễn để sống trọn vẹn với vai. Hơn nữa tôi cũng không thể sắp xếp được thời gian, vai Ngọc càng về những tập sau sẽ càng nặng về tâm lý chứ không êm ả như bây giờ. Những vai mời tôi đều là những vai có tâm lý nặng nên tôi chưa thể nhận. Hơn nữa tôi lại không đa-zi-năng muốn tập trung một thứ cao độ đạt kết quả tốt nhất đã, mỗi vai diễn không thể như mì ăn liền được.

Ngọc Anh trong trích đoạn phim Phố trong làng

