‏Ý nghĩa Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm đối với JK Nhật Hàn

Ngày 06/06/2025, JK NHật Hàn ra mắt trung tâm Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm do Ths. Bs Lê Viết Trí - chuyên gia về thẩm mỹ mắt trực tiếp dẫn dắt. Sự kiện nổi bật này đã đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu, khẳng định vị thế của JK Nhật Hàn trong hành trình vươn tầm quốc tế.
Vai trò chiến lược của Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm với JK Nhật Hàn
Vai trò chiến lược của Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm với JK có thể được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Cụ thể:
Vai trò chiến lược của Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm với JK Nhật Hàn
Khẳng định vị thế chuyên sâu trong mảng thẩm mỹ
Trước khi thành lập Hoa Tâm ra đời, JK Nhật Hàn nổi bật với các dịch vụ đa dạng từ phẫu thuật khuôn mặt đến trẻ hóa da nhưng thẩm mỹ mắt lại là lĩnh vực chưa được khai thác chuyên biệt vì có yêu cầu kỹ thuật cao.
Tuy nhiên Thẩm Mỹ Mắt Hoa tâm ra đời đã lấp đầy khoảng trống đó, nhanh chóng trở thành trung tâm chỉnh hình mắt chuyên sâu với các phương pháp điều trị tiên tiến bậc nhất. Giúp JK Nhật Hàn khác biệt rõ rệt hơn nhiều cơ sở làm đẹp tổng hợp khác.
Lan tỏa triết lý chuẩn y khoa tâm sáng
Tại Hoa Tâm, từng dịch vụ, từng quy trình thẩm mỹ nhỏ nhất đều được xây dựng dựa theo triết lý cốt lõi mà JK Nhật Hàn theo đuổi trong suốt nhiều năm vừa qua: “Chuẩn Y khoa - Tâm sáng”.
Lan tỏa triết lý chuẩn y khoa tâm sáng
Tạo ra lợi thế cạnh tranh độc quyền
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp đang bị bão hòa, Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm chọn đi theo hướng chuyên môn hóa, có sự đầu tư bài bản từ con người cho đến công nghệ để phấn đấu trở thành đơn vị duy nhất có khả năng xử lý toàn diện các vấn đề có liên quan đến vùng mắt. Qua đó tạo nên lợi cạnh tranh độc quyền khó có trung tâm nào sao chép được.
Đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững
Không đơn thuần là đơn vị trực thuộc mà Hoa Tâm còn trở thành mảnh ghép chiến lược quan trọng trong mô hình phát triển tổng thể của JK Nhật Hàn với vai trò đào tạo bác sĩ chuyên khoa mắt chuẩn quốc tế, xây dựng mô hình bệnh viện thẩm mỹ chuyên khoa và hướng đến trở thành thương hiệu thẩm mỹ mắt của Đông Nam Á.
Cập nhật các dịch vụ chuyên sâu tại Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm
Nhờ định hướng phát triển chuyên sâu, Thẩm Mỹ Mắt Hoa tâm hiện đang cung cấp dịch vụ thẩm mỹ mắt toàn diện, bao gồm:
Các dịch vụ chuyên sâu tại Hoa Tâm
● Cắt mí Nano - Dolid: Công nghệ Plasma và chỉ Nano 0.03m để tạo mí tự nhiên, không sưng đau và không sẹo xấu.
● Cuộn da thừa mí trên và dưới: Giải pháp không phẫu thuật hỗ trợ tạo mí tự nhiên, phù hợp nhất với người trung niên.
● Treo cung mày - Nâng cung mày bằng chỉ: Cải thiện tình trạng da chùng, mí sụp, sa trễ vùng mắt - trán.
● Mini Eyes 5X – Midface: Công nghệ độc quyền xử lý đồng thời 5 vấn đề lão hóa quanh mắt gồm da dư, bọng mỡ, rãnh lệ, vết chân chim và rãnh mũi má.
● Cấy mỡ hốc mắt: Phục hồi hốc mắt trũng, làm đầy mí lõm, trẻ hóa đôi mắt.
● Sửa mí hỏng: Chỉnh sửa các ca phẫu thuật thất bại, phục hồi sự cân đối, tự nhiên.
● Trẻ hóa vùng mí không phẫu thuật: Tiêm botox xóa nhăn đuôi mắt, filler xóa rãnh lệ, RF nội bì trẻ hóa mắt.
● Phun xăm mày mí: Điêu khắc Hairstroke, xử lý mày hỏng, thiết kế lại dáng mày mí mới, xóa xăm mày mí.
Triết lý hành nghề của Ths. Bs Lê Viết Trí
Triết lý - “Một ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công không chỉ là thay đổi diện mạo, mà còn là mang lại sự tự tin và hạnh phúc cho khách hàng.” Đặc biệt ông luôn đề cao 3 yếu tố cốt lõi nhất trong mọi ca thẩm mỹ dù là nhỏ nhất:
● Đẹp tự nhiên: Nét đẹp phải hài hòa, tự nhiên, không gượng ép.
● Chuẩn y khoa: Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế.
● Tâm sáng: Lấy y đức làm nền tảng, đặt sự hài lòng của khách hàng làm đích đến cao nhất.
Triết lý hành nghề
Không chỉ dừng lại phát triển ở phạm vi trong nước, bác sĩ Lê Viết Trí còn đặt mục tiêu cao hơn đó là đưa Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm trở thành trung tâm thẩm mỹ mắt hàng đầu Đông Nam Á. Đó là nơi mà:
● Khách hàng không chỉ đến làm đẹp mà còn cảm thấy an tâm, tin tưởng và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp
● Giao thoa giữa khoa học hiện đại cùng nét đẹp Á Đông tinh tế
Như vậy Th.Bs Lê Viết Trí không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn là người đóng góp quan trọng trong xu hướng làm đẹp an toàn và nhân văn. Thành công của ông được chứng minh qua nụ cười và sự tự tin của hàng ngàn khách hàng. Hãy đặt lịch tư vấn miễn phí ngay hôm nay tại Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm để hoàn thiện vẻ đẹp một cách “Đẹp tự nhiên – an toàn – dài lâu”.
Công ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Địa chỉ: 31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: +8490.1800.184
Email: [email protected]
Website: https://thammymathoatam.com/
Facebook: https://www.facebook.com/thammymathoatam
Pinterest: https://www.pinterest.com/thammymathoatam
Tiktok: https://www.tiktok.com/@thammymathoatam
Instagram: https://www.instagram.com/thammymathoatam
Youtube: https://www.youtube.com/@thammymathoatam