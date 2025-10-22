Y-Concert 'cháy vé' sau một giờ mở bán

Y-Concert hết vé ngay trong giờ đầu mở bán, sân khấu khu đứng hứa hẹn trải nghiệm bùng nổ

Trước đó, đợt bán sớm dành cho khách hàng Techcombank ghi nhận lưu lượng truy cập vượt ngưỡng, hệ thống “quá tải” lúc cao điểm và hơn 2.000 vé ưu tiên được đặt hết chỉ sau 10 phút.

Y-Concert có giá vé từ 800 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, trung bình khoảng 2 triệu đến 4 triệu đồng mỗi vé. Theo quy định, mỗi khán giả được mua tối đa 4 vé, hạng S-VIP bán theo phòng 10 vé, giá 10 triệu đồng một vé. Tương tự với các concert của YeaH1 trong năm qua, Y-Concert cũng duy trì khu vực riêng cho khán giả sử dụng xe lăn và quy định độ tuổi để bảo đảm an toàn. Người tham dự quy định từ 14 tuổi trở lên, từ 14 đến dưới 18 tuổi cần có người bảo hộ từ 21 tuổi trở lên đi cùng.