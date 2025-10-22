Y-Concert 'cháy vé' sau một giờ mở bán

Trước đó, đợt bán sớm dành cho khách hàng Techcombank ghi nhận lưu lượng truy cập vượt ngưỡng, hệ thống “quá tải” lúc cao điểm và hơn 2.000 vé ưu tiên được đặt hết chỉ sau 10 phút.
Y-Concert có giá vé từ 800 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, trung bình khoảng 2 triệu đến 4 triệu đồng mỗi vé. Theo quy định, mỗi khán giả được mua tối đa 4 vé, hạng S-VIP bán theo phòng 10 vé, giá 10 triệu đồng một vé. Tương tự với các concert của YeaH1 trong năm qua, Y-Concert cũng duy trì khu vực riêng cho khán giả sử dụng xe lăn và quy định độ tuổi để bảo đảm an toàn. Người tham dự quy định từ 14 tuổi trở lên, từ 14 đến dưới 18 tuổi cần có người bảo hộ từ 21 tuổi trở lên đi cùng.
Y-Concert mở tổng cộng 15 hạng vé gồm 7 khu ngồi, 7 khu đứng và 1 khu S-VIP. Mỗi hạng vé đi kèm các vật phẩm thiết thực cho một đêm diễn giữa mùa đông miền Bắc như túi giữ nhiệt, khăn choàng, găng tay, tất và thẻ thông hành - chi tiết quen thuộc trong các concert của YeaH1.
Khu vực vé đứng trở thành tâm điểm chú ý trong đợt mở bán. Thiết kế sân khấu mới cho phép khán giả tiếp cận nghệ sĩ ở cự ly gần, cảm nhận rõ năng lượng trình diễn và không khí sôi động. Không gian rộng rãi, có thảm lót sạch, đủ chỗ để ngồi nghỉ giữa các tiết mục và thuận tiện di chuyển. Khán giả có thể nhảy múa, hát cùng, tặng quà hoặc giao lưu với nhau thuận tiện trong không khí của một đại nhạc hội thực thụ. Chính “đặc quyền” ấy hứa hẹn khu đứng sẽ trở nên “hot” trong thời gian tới.
Y-Concert được xem là đại nhạc hội có thời lượng biểu diễn dài nhất tại Việt Nam, diễn ra liên tục hơn 10 tiếng và có thể kéo dài đến khuya. Sự kiện quy tụ hơn 55 nghệ sĩ đến từ 4 chương trình giải trí nổi bật gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.
Trong hơn 10 tiếng đó, từ 14 giờ đến 18 giờ, khán giả sẽ được thưởng thức chuỗi sân khấu cá nhân cùng những màn kết hợp ngẫu hứng giữa các Anh Tài và Chị Đẹp. Và từ 18 giờ 30 đến khuya là phần trình diễn chính với hơn 60 tiết mục được dàn dựng công phu, ứng dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại hướng theo tiêu chuẩn quốc tế. Một số tiết mục ăn khách từng gây sốt trong các concert trước như Chân ái, Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn, Có không giữ mất đừng tìm x Gene, Exposure, We lit the show, Chuyện đôi ta... xác nhận biểu diễn và các tiết mục, hoạt động hấp dẫn khác sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới.
Toàn bộ hạ tầng concert được thiết kế thuận tiện và an toàn. Các khu vực di chuyển thông thoáng, kết nối nhanh đến khu ẩm thực và khu tiện ích. Khán giả có thể ra vào linh hoạt trong khung giờ quy định, được hỗ trợ về y tế, an ninh và vệ sinh để tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc.
Techcombank tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà đồng đầu tư. Visa giữ vị trí Đối tác thanh toán chiến lược, góp phần mang đến quy trình mua vé hiện đại và an toàn.
Với tốc độ bán vé mạnh ngay trong giờ đầu và cấu hình sân khấu ưu tiên trải nghiệm trực tiếp, Y-Concert đang tiến gần danh hiệu sự kiện được đầu tư quy mô và có thời lượng dài nhất Việt Nam trong năm 2025, hứa hẹn tạo dấu ấn mới cho thị trường biểu diễn và mang đến trải nghiệm xứng đáng cho công chúng yêu âm nhạc.