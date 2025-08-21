Ý bắt nghi phạm Ukraine vụ nổ đường ống Nord Stream, sẽ chuyển Đức xét xử

Các công tố viên Đức hôm 21-8 cho biết một công dân Ukraine đã bị bắt giữ vì tình nghi liên can vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga xuất sang Đức và châu Âu, theo đài DW.

Nghi phạm này là một người đàn ông tên Serhii, bị bắt trong đêm 20-8 tại tỉnh Rimini (Ý), được xác định là “một phần trong nhóm người đã đặt thiết bị nổ ở đường ống Nord Stream 1 và 2 gần Bornholm [ngoài khơi Đan Mạch] vào tháng 9-2022”.

Nghi phạm Serhii sẽ được Ý chuyển giao cho giới chức Đức và bị xét xử tại Đức.