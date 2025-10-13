Y án tử hình kẻ sát hại cô gái, bỏ xác vào vali phi tang trên núi

Ngày 18/5/2024, Long và Huy đi taxi đến nhà chị T., đón chị đi Vũng Tàu (cũ) chơi. Ăn uống xong, Long và chị T. vào khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi quan hệ tình dục, Long nảy sinh ý định giết chị T. để cướp tài sản. Khi chị T. từ trong nhà vệ sinh đi ra, Long xông tới bóp cổ, lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Tiếp đó, Long lấy hết vòng, nhẫn, lắc tay, bông tai vàng cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và 200.000 đồng tiền mặt của chị T. rồi gọi Huy đến cùng mình xử lý thi thể nạn nhân. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất cho xác chị T. vào vali đem đi phi tang.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19/5/2024, Long đi mua vali rồi cùng Huy cho thi thể chị T. vào trong, chở lên núi Nhỏ (Vũng Tàu) phi tang.