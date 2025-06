Xuyên tạc thông tin về nguyên Giám đốc Công an TPHCM trên Tiktok, bắt giữ 2 đối tượng

Hôm nay (11/6) thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Như Phước (38 tuổi, Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (51 tuổi, quê Lâm Đồng) vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TPHCM.

2 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua) Ngô Sơn Hà, Trần Như Phước. . Ảnh: Công an TPHCM.

Theo Phòng Tham mưu, thời gian qua, Công an TPHCM đã nghiêm túc, quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của đảng, nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp, tổ chức lại công an cấp tỉnh. Ngày 1/6 vừa qua, Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TPHCM, đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu theo đúng quy định của đảng và của ngành Công an.