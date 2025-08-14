'Xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập: Chạm vào lịch sử theo cách của người trẻ

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng là hành trình “xuyên không” thời gian đặc biệt, nơi người tham quan có cơ hội trở về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc - thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chạm vào lịch sử theo cách của người trẻ

Tiến sĩ Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Bros, ủy viên Hội đồng chuyên môn cố vấn của triển lãm - lần đầu trải nghiệm dự án VR tái hiện thời khắc 2/9/1945. Ông kể: “Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp trải nghiệm qua kính VR để cảm nhận. Trước đây, chỉ xem trên những hình ảnh 2D thì cảm xúc rất khác. Hôm nay, cảm giác như mình thực sự được đứng vào không gian ấy – dù biết là tái hiện, là dựng lại – nhưng vẫn có cảm xúc như đang sống trong ngày 2/9/1945 lịch sử”.

Tiến sĩ Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Bros, ủy viên Hội đồng chuyên môn cố vấn của triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Ông nhìn nhận, giới trẻ không hề thờ ơ với lịch sử như nhiều người nghĩ. “Họ không còn thoả mãn với việc chỉ xem lại những thước phim tư liệu, hình ảnh hay tài liệu cũ, mà muốn trải nghiệm theo cách họ trải nghiệm cuộc sống hiện nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ là điều tất yếu – gần như không còn sự lựa chọn nào khác”.