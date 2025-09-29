Xuyên đêm mưa bão tìm 2 du khách Đức bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Trước đó, chiều muộn ngày 28/9/2025, UBND xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) nhận được báo cáo của công an xã về việc có 2 du khách quốc tịch Đức là anh Moritz Wolfram (sinh năm 1989) và chị Kathrin Sophie (sinh năm 1994) bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Do gặp mưa dông lớn, khó theo dõi đường đi, cả 2 di chuyển rất chậm, nhiều lần gửi tọa độ vị trí và đề nghị lực lượng cứu hộ hỗ trợ khẩn cấp.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Thăng, Phó chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo, huy động lực lượng công an, quân sự tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên tìm kiếm 2 khách du lịch bị lạc.