Xuyên đêm, Cảnh sát PCCC dùng xuồng đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng ngập ở tỉnh Lâm Đồng

Tối 5-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại bốn thôn K’Long, K’Rèn, Định An và Tân An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) khiến toàn bộ khu vực này bị cô lập.

Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt. Ảnh: PN

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 cùng cơ quan thường trực, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Hiệp Thạnh triển khai xuồng cùng các biện pháp tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập.

Đến rạng sáng 6-9, khoảng 300 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn.