Xuyên đêm, Cảnh sát PCCC dùng xuồng đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng ngập ở tỉnh Lâm Đồng

06/09/2025 10:41

Cơn mưa lớn khiến nhiều thôn ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, bị cô lập, Cảnh sát PCCC&CHCN đã dùng xuồng đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tối 5-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại bốn thôn K’Long, K’Rèn, Định An và Tân An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) khiến toàn bộ khu vực này bị cô lập.

z6981997778800_fed2c7777af304e9d783ee366ebe2a19.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt. Ảnh: PN

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 cùng cơ quan thường trực, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Hiệp Thạnh triển khai xuồng cùng các biện pháp tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập.

Đến rạng sáng 6-9, khoảng 300 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang túc trực, thống kê thiệt hại và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng hộ trợ người dân trong đêm qua:

z6981998083145_50d6ec21e0036493f44f59ed43c9a0c9.jpg
z6981998079874_dd76464e1dbb20b1525795a7e2acb3ba.jpg
z6981998068970_c9b0fa74964db1cfa5e6c52363af0fe5.jpg
z6981998050511_dab05d6dda25ff45de9ffc8e4c3cd143.jpg
z6981998058694_586bee2dc9465c70374d372e8b874c7c.jpg
z6981997828657_00a6cff6e313cd39425e844495405d52.jpg
z6981997778800_fed2c7777af304e9d783ee366ebe2a19.jpg
z6981998062669_5cb186c25c024558cab38986c20354fd.jpg
z6981997816086_76f86589dc3a93ada7d03c6e1298af0f.jpg
