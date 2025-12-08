Xưởng cắt kiếng hồ cá và dán hồ cá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh

Những vấn đề thường gặp khi chọn sai đơn vị cắt kính và dán hồ cá cảnh

Người yêu cá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh thường gặp không ít trở ngại khi tìm kiếm xưởng sản xuất hồ cá cảnh đáng tin cậy. Dưới đây là những vấn đề phổ biến mà khách hàng có thể đối mặt nếu chọn sai đơn vị:

- Chất lượng kính kém, dễ hỏng hóc: Nhiều cơ sở sử dụng kính không đạt chuẩn, mỏng hoặc không phải kính cường lực, dẫn đến tình trạng nứt vỡ, trầy xước hoặc không chịu được áp lực nước sau thời gian ngắn sử dụng.

- Kỹ thuật dán keo thiếu chuyên nghiệp: Keo silicon kém chất lượng hoặc kỹ thuật dán không đảm bảo độ kín nước có thể gây rò rỉ, làm hỏng hồ cá và ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

- Thiếu minh bạch về giá cả: Một số đơn vị đưa ra báo giá rẻ bất ngờ nhưng lại phát sinh chi phí ẩn hoặc cắt giảm chất lượng vật liệu để bù chi phí, khiến khách hàng rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”.

- Tư vấn không chuyên sâu: Nhiều xưởng không có đội ngũ am hiểu về cá cảnh, dẫn đến việc thiết kế hồ không phù hợp với nhu cầu, từ kích thước, kiểu dáng đến hệ sinh thái, gây khó khăn trong việc chăm sóc cá về lâu dài.