Xung quanh nhóm tin tặc khét tiếng rao bán dữ liệu Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam

ShinyHunters xuất hiện lần đầu trên các diễn đàn tin tặc vào năm 2020, nhanh chóng gây chú ý với hàng loạt vụ tấn công quy mô lớn. Khác với các nhóm tin tặc do nhà nước hậu thuẫn, ShinyHunters chỉ tập trung xâm nhập hệ thống, đánh cắp dữ liệu, rồi bán hoặc phát tán để tạo tiếng vang và thu lợi tài chính.

Những vụ hacking gây chấn động

Trong 5 năm qua, ShinyHunters đã gây ra hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ:

-Tokopedia (Indonesia, 2020): gần 91 triệu tài khoản bị lộ.

-Wattpad (2020): khoảng 270 triệu bản ghi bị rao bán, gồm email, tên người dùng và mật khẩu mã hóa.

-Bonobos (Mỹ, 2021): hơn 7 triệu thông tin khách hàng, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và dữ liệu thẻ tín dụng một phần.

-AT&T (Mỹ, 2021): nhóm tuyên bố có 70 triệu bản ghi khách hàng, trong đó có cả số an sinh xã hội; AT&T phủ nhận nhưng dữ liệu được xác nhận là khớp.

-Hàng loạt công ty công nghệ và thương mại điện tử khác như Home Chef, Zoosk, Mashable, Pixlr, 123RF… với tổng cộng hàng tỷ bản ghi bị phát tán.

Mới nhất, ngày 9/9/2025, ShinyHunters rao bán dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) của Việt Nam trên một diễn đàn quốc tế. Nhóm này tuyên bố nắm trong tay hơn 160 triệu hồ sơ, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử tín dụng, số CMND/CCCD, mã số thuế... Mức giá rao bán là 175.000 USD, Business Times đưa tin ngày 11/9.