Xung quanh Liên hoan phim quốc tế đầu tiên về thiên nhiên tại Việt Nam

Đó là câu chuyện có thật về một nhà khoa học Phần Lan tài ba khi đứng trước quyết định: Nên hay không nhận 1,5 triệu USD để tạo ra mưa nhân tạo tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất-UAE (phim tài liệu "Cách để giết một đám mây" - "How to kill a cloud"). Đó cũng có thể là bộ phim "Vàng xanh" (L'or Vert) của Phái đoàn Wallonies-Bruxelles với câu hỏi: Liệu xăng sinh học có thực sự giúp ích cho môi trường hơn hay không, đặc biệt là so với xăng từ nhiên liệu xăng hóa thạch và rất nhiều những thử thách khác.

[Công chiếu phim tài liệu về bảo tồn động vật, thiên nhiên hoang dã]

Việt Nam cũng góp mặt với hai bộ phim tài liệu, một về về vấn đề ô nhiễm trắng - ô nhiễm rác thải nhựa vô cùng nhức nhối cùng, một thuộc về nhóm tác giả trẻ vừa thắng giải phim "Màn ảnh xanh" do Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức và trao giải tháng 8/2022.