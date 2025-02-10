'Xung đột' triền miên ở chung cư, giải quyết sao cho hài hòa?

Nhiều mâu thuẫn kéo dài

Theo phản ánh của cư dân chung cư Viên Ngọc Phương Nam (phường Rạch Ông, quận 8 cũ), chung cư này hoạt động từ năm 2016 nhưng chưa nghiệm thu, chưa có ban quản trị. Họ bị chủ đầu tư “hà hiếp" và đã kêu cứu 9 năm qua nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết.

Mâu thuẫn ở chung cư Viên Ngọc Phương Nam kéo dài nhiều năm.

Từ phản ánh của người dân, UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng xử lý thông tin liên quan chung cư Viên Ngọc Phương Nam. Cụ thể, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát hiện trạng xây dựng, quy hoạch xây dựng được phê duyệt (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) tại dự án chung cư Viên Ngọc Phương Nam.

Chính quyền địa phương được giao chủ trì, phối hợp chủ đầu tư chung cư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Điền và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng các hướng dẫn xử lý của Sở Xây dựng đối với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Qua đó, giúp chủ đầu tư có cơ sở thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng để đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị chung cư, giải quyết căn cơ, dứt điểm các vấn đề tồn đọng tại dự án.