Xung đột tại Sudan: 15 người thương vong sau cuộc tấn công vào bệnh viện

Cuộc tấn công của RSF vào bệnh viện El-Fasher xảy ra hôm 7/10, khiến 8 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, các tòa nhà và nhiều thiết bị của bệnh viện bị hư hại.

Bệnh viện El-Fasher là một trong những cơ sở y tế cuối cùng còn hoạt động tại thủ phủ bang Bắc Darfur, nơi RSF đang tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhất vào thành phố cho đến nay.

Ảnh: UNFPA Sudan

El-Fasher là thành phố duy nhất ở khu vực Darfur mà RSF vẫn chưa chiếm được, mặc dù đã bao vây thành phố này từ tháng 5/2024.

Liên Hợp Quốc mô tả, Thành phố El-Fasher là “tâm chấn của nỗi đau khổ của trẻ em”, nơi nạn đói hoành hành, ngay cả thức ăn chăn nuôi mà nhiều gia đình vẫn sử dụng để sống sót, hiện cũng có giá hàng trăm USD một bao.

Sau gần 30 tháng xảy ra xung đột giữa quân đội Sudan và RSF, đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và 12 triệu người phải di dời, trong khi hơn 24 triệu người, chiếm khoảng 50% dân số Sudan, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.