Xúc phạm chồng, một phụ nữ Quảng Bình bị phạt 7,5 triệu đồng

Một phụ nữ tại Quảng Bình đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chồng. Ngày 13/12, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một người phụ nữ về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. Người bị phạt là bà T.T.M.H. (50 tuổi), trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, với số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó vào ngày 26/11, bà M. đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chồng là ông N.T.S., ngay tại nhà riêng. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Nam Lý đã lập biên bản và tham mưu UBND thành phố Đồng Hới ra quyết định xử phạt. Việc xử phạt được áp dụng theo nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Liên quan đến vụ việc, ông S. không yêu cầu phải xin lỗi công khai nên bà H. không bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.