Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu

Clip xúc động về hình ảnh người mẹ hôn con trai trước khi rơi vào hôn mê sâu và qua đời sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người chia sẻ clip là anh Trần Minh Tuấn (sinh năm 1993, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Clip được ghi lại vào ngày 14/9. Anh Tuấn kể, khi vào nói chuyện riêng với bác sĩ, anh biết thời gian của vợ không còn nhiều. Khi quay lại phòng bệnh, anh đã lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau vì linh cảm đây có thể là lần cuối.

Anh Tuấn cho biết, vợ anh - chị Võ Thị Như Ý (32 tuổi, quê ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã trải qua 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh hiếm gặp khiến đôi chân yếu ớt và thị lực suy giảm. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, chị luôn giữ tinh thần lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ.