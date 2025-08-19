Xúc động khoảnh khắc 2 chị em trăm tuổi tìm được nhau sau nhiều năm thất lạc

Cụ Wen Sue (trái) và em gái Wen Quanmei chưa thể gặp gỡ trực tiếp vì sống ở xa nhau nhưng thời gian tới họ sẽ được đoàn tụ - Ảnh: xdkb

Hai chị em ruột, đều đã bước qua tuổi trăm, một người sống tại Đài Loan và người kia ở tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), vừa có cuộc hội ngộ bất ngờ qua video sau nhiều thập kỷ mất liên lạc. Câu chuyện cảm động lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ sự kết nối của influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng) và hỗ trợ từ phía công an địa phương.

Người chị cả - cụ Wen Sue, 101 tuổi, hiện sống ở Đài Bắc - là hàng xóm của một influencer người Hà Nam lấy chồng Đài Loan. Cuối tháng 7, người này đã chia sẻ đoạn video ghi lại lời nhắn của cụ Wen với hy vọng tìm lại người em gái Wen Quanmei, 100 tuổi, sau hàng chục năm không tin tức.

Cụ Wen cho biết mình từng sống ở Trường Châu (Giang Tô) trước khi sang Đài Loan từ năm 1949. Trong video, bà nói bằng tiếng địa phương.

Sau khi đoạn video lan truyền, một cư dân mạng ở Giang Tô bất ngờ nhận ra thông tin trùng khớp với mẹ chồng mình. Cảnh sát Trường Châu nhanh chóng xác minh và xác nhận người phụ nữ này chính là cụ Wen Quanmei - em gái ruột của cụ Wen Sue.

Do cả hai cụ đều lớn tuổi, thị lực và thính lực suy giảm, việc gọi video trực tiếp không khả thi. Thay vào đó, công an Trường Châu đã nhờ cụ Wen Quanmei ghi một đoạn video ngắn gửi sang Đài Bắc. Trong video, cụ xúc động nói: ''Chị ơi, bao nhiêu năm rồi không liên lạc, em không biết chị còn sống không. Chị khỏe không? Em lúc nào cũng nhớ chị''.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đã giúp tìm ra người em gái của cụ Wen Sue sống ở miền đông Trung Quốc - Ảnh: xdkb

Con trai của cụ Wen Quanmei cho biết, người dì từng về thăm gia đình vào năm 1989 và sống cùng họ một thời gian, nhưng sau đó mất liên lạc khi khu nhà bị giải tỏa. ''Tôi vẫn nhớ hồi đó dì cho tôi đồng hồ, dây chuyền và nhẫn. Mẹ tôi thì luôn nhớ món ăn dì thích, lúc nào cũng lo cho sức khỏe của dì" - anh chia sẻ.

Đầu tháng 8, influencer này tiếp tục đăng video cụ Wen Sue nói trong nước mắt: ''Tôi đã gặp lại em gái mình. Tốt rồi. Cảm ơn mọi người''.

Người này cho biết, mỗi lần gặp cụ Wen, cụ đều hỏi: ''Có tin gì từ em gái tôi chưa?''. Vì người chăm sóc cụ là lao động nước ngoài không biết tiếng Trung, con cái của cụ thường chỉ có thể đến thăm mỗi tuần một lần.

Phía công an Trường Châu cho biết họ đang phối hợp với Văn phòng Sự vụ Đài Loan địa phương để hỗ trợ 2 cụ có thể gặp gỡ trực tiếp trong thời gian tới.

Nhật Minh (theo SCMP)