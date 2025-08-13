Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

Đoàn làm phim điện ảnh "Mưa đỏ" đã chính thức ra mắt trailer của bộ phim, hé lộ những hình ảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị – một trong những chiến dịch ác liệt và oanh liệt bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, trailer còn lần đầu tiên giới thiệu trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1972, với sự xuất hiện của đầy đủ các bên tham gia đàm phán lịch sử.

Một cảnh trong trailer tái hiện Hội nghị Paris năm 1972. Ảnh: NSX phim cung cấp

Trailer mở đầu bằng khung cảnh Quảng Trị oằn mình dưới "mưa bom bão đạn", dòng sông Thạch Hãn đỏ rực máu, xen lẫn là lời thoại lạnh lùng của Tướng Cao Văn (Lâm Vissay thủ vai): "Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris".