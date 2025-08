Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến vùng lũ dọn dẹp trường lớp

Thầy giáo Tạ Khắc Định, giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2 cho biết, sau khi hưởng ứng phong trào "trường giúp trường", nhiều giáo viên đã lên đường hỗ trợ các trường học bị thiệt hại sau mưa lũ.

"Sau mưa lũ, nhiều cảnh tượng xót xa xảy ra tại các trường học miền Tây tỉnh Nghệ An. Chứng kiến cảnh tượng bùn đất chất ngổn ngang, nhiều nhà dân bị nước lũ cuốn sạch, chúng tôi đều nghẹn ngào. Ngoài mang theo cuốc, xẻng đến các trường học vùng cao để dọn dẹp, chúng tôi còn kêu gọi tài trợ và bỏ tiền túi để mua 100 bộ quần áo lên trao tặng, nhà trường cũng kêu gọi quyên góp, chở theo nhiều mặt hàng hỗ trợ người dân", thầy Định nói.

Trường mầm non ở xã Mường Típ bị ngập trong bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: CTV

Tương tự, hơn 30 giáo viên Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) cũng đã vượt 100km lên hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê (Con Cuông) bị thiệt hại gần 1 tỷ đồng sau lũ. Hiện nay, phong trào "trường giúp trường" tiếp tục lan tỏa rộng khắp ở Nghệ An. Nhiều trường như THPT Quế Phong, Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc 2, Dân tộc nội trú tỉnh... đã tổ chức quyên góp gạo, cá khô, quần áo, nước mắm... để chuyển tới các điểm trường bị thiệt hại ở miền Tây tỉnh Nghệ An.

Giáo viên dọn dẹp tại trường mầm non ở xã Mường Típ. Ảnh: CTV

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, phong trào "trường giúp trường" không chỉ giúp các trường sớm khắc phục hậu quả sau lũ lụt để chuẩn bị bước vào năm học mới, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cùng nhau trong ngành giáo dục.

"Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương hàng trăm thầy cô giáo ở các trường vùng xuôi đã không quản ngại đường xa, vất vả, chủ động lên đường hỗ trợ các trường bạn trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các thầy cô không chỉ mang theo cuốc, xẻng, lương thực mà còn mang theo cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc của người giáo viên", ông Thành nói.