Xúc động hình ảnh cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy trực tiếp.

Cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy trực tiếp là cô Trần Thị Kim C, giáo viên môn Địa lý, Trường THCS Thanh Đa. Nhà ở quận 12, hằng ngày để tới trường, cô C, phải di chuyển khá xa.

Cô C kể, nhà có hai con. Con lớn 5 tuổi đang học mầm non. Con nhỏ được mẹ bế ngủ mới 28 tháng tuổi. Bình thường con cũng được gửi ở trường mầm non nhưng chỉ học 1 buổi sáng. Vì vậy buổi trưa đều phải đón con về nhờ hàng xóm trông hộ. Nhưng hôm đó nhà hàng xóm bận việc, ông xã lại đi công tác. Bất đắc dĩ, cô C đã đưa con lên trường.

“Hôm đó, cuối buổi chiều thì con buồn ngủ nên đòi mẹ bế. Không còn cách nào khác tôi phải bế con và giảng dạy. Điều tôi lo lắng là học trò trong lớp sẽ mất tập trung, nhưng rất may các em ngoan ngoãn, hiểu chuyện tập trung học tập. Các đồng nghiệp ở trường cũng thông cảm cho tôi”, cô C nói.

Được biết Tết Nguyên đán, nữ giáo viên cũng từng nhiễm Covid-19, rất may đã khỏi bệnh để dạy trực tiếp sau Tết.