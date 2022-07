Xúc động clip cô giáo giao bài tập về nhà, hạn nộp suốt cuộc đời

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại bài tập về nhà cuối cùng của cô giáo dành cho học trò lớp 12 khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Đó là một bài tập đặc biệt, chẳng có thời hạn nộp, cũng không có một khuôn mẫu nào, thay vào đó các bạn học sinh sẽ phải dành suốt cuộc đời để tìm lời giải đáp.

Clip: Lớp 12A9, THPT Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh).

Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại khoảnh khắc cô giáo nắn nót viết bài tập về nhà cuối cùng lên tấm bảng với nội dung:

“12A9

Sĩ số: 43