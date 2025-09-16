Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ

Những ngày qua, câu chuyện anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, ngụ xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) trồng đường hoa để tưởng nhớ người vợ đã mất do tai nạn giao thông thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trồng đường hoa để tưởng nhớ vợ

Chia sẻ với phóng viên, D. cho biết anh và chị Bùi Thị L. (SN 1986) quen nhau từ thời còn là học sinh lớp 12. Năm 2010, họ tổ chức đám cưới. Sau đó, lần lượt 1 cậu con trai và 1 cô con gái chào đời, góp phần tạo dựng tổ ấm thêm trọn vẹn.

Anh Nguyễn Văn D. trồng đường hoa để tưởng nhớ người vợ

Ngày ngày, ngoài việc quán xuyến gia đình, chị L. còn quản lý dàn xe máy múc, tranh thủ cuối tuần học thêm đại học ngành kế toán, kiểm toán để bổ sung kiến thức, phục vụ công việc của gia đình.