Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh Tạ (ở Quảng Đông) đón cha tại ga tàu cao tốc đã gây “bão” trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong video, người cha 73 tuổi gánh trên vai 2 bao tải lớn chứa đầy đặc sản quê nhà, vượt hơn 600km đến thăm con trai và cháu nhỏ.

Hôm 17/8, chia sẻ với 163.com, anh Tạ cho biết, cha anh là cựu chiến binh, sống ở Trương Gia Giới (Hồ Nam), trong khi gia đình anh định cư tại Quảng Đông.