Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Giữa những ngày Hà Nội “thất thủ”, khắp các tuyến phố chìm trong biển nước vì mưa lớn kéo dài, có những khoảnh khắc khiến người xem ấm lòng.

Video ông lão Hà Nội vượt đường ngập chở vợ đi khám. Nguồn: Đào Nguyễn

Khoảnh khắc ông lão Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh là một trong số đó. Video ghi lại cảnh này thu hút hơn 550.000 lượt xem và và 35.000 lượt “thả tim” trên TikTok.

Bất chấp mưa gió, một cụ ông ở Hà Nội vẫn chở vợ đi khám bệnh trên chiếc xe máy cũ. Khi đi qua đoạn đường ngập sâu tới gần đầu gối, chiếc xe bất ngờ chết máy.

Người chồng tóc bạc lập tức xuống nước, gồng mình đẩy xe. Thương vợ đang đau ốm, ông để bà ngồi trên yên, còn mình vừa dồn sức đẩy, vừa cố giữ thăng bằng để vợ không bị ngã.